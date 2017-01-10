В Тюмени проверят гостиницу, где питались заболевшие хоккеисты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Роспотребнадзор проверит ООО "Гостиничный комплекс" в Тюмени, в котором питались заболевшие хоккеисты кузбасской команды "Кузнецкие Медведи", сообщает во вторник прокуратура Тюменской области.

По данным ведомства, хоккейная команда "Кузнецкие Медведи" (33 человека, в том числе – 27 спортсменов) вечером 5 января прибыла поездом из Новокузнецка в Тюмень и поселилась в ООО "Гостиничный комплекс", где и питалась. В ночь с 7 на 8 января самочувствие некоторых спортсменов ухудшилось, у них появилась рвота, повысилась температура. 8 января была вызвана бригада скорой помощи. 14 заболевших (12 спортсменов, массажист и администратор) доставили в областную инфекционную клиническую больницу. У них диагностировали острый гастроэнтерит средней степени тяжести.

"Управление Роспотребназора, получив экстренные извещения об инфекционном заболевании, обратилось в прокуратуру за согласованием внеплановой выездной проверки ООО "Гостиничный комплекс". 9 января прокуратура согласовала данную проверку, срок проведения проверки — по 3 февраля. 9 января в пищеблоке комплекса были взяты пробы пищевых продуктов, воды, смывы с инвентаря и оборудования, спецодежды, рук персонала", — уточняет ведомство.