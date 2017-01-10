В Башкирии завели дело после гибели пятилетнего ребенка из-за ошибки врачей

УФА, 10 янв – РИА Новости, Рамиля Салихова. Башкирские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели маленького ребенка, который во время катания на ледяной горке получил травму головы, а врачи неверно оценили его состояние и допустили ошибку при оказании помощи, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СК РФ Светлана Абрамова.

Инцидент с пятилетним ребенком произошел 3 января в городе Давлеканово в Башкирии. Мальчик с друзьями катался с ледяной горки. По словам родителей, когда ребенок в очередной раз скатился вниз, в него врезалась скатившаяся толпа детей. Мальчик получил травму головы и был доставлен в больницу. Спустя два дня он скончался.

"По версии следствия, из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей неустановленными пока медицинскими работниками ГБУЗ "Давлекановская ЦРБ" неверно оценено состояние пятилетнего больного, госпитализированного 3 января 2017 года, и допущены дефекты в оказании ему медицинской помощи. Ребенок скончался 5 января 2017 года в республиканской детской клинической больнице от очаговой травмы головного мозга", — рассказала Абрамова.

По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности", максимальная санкция — лишение свободы на три года. Следователи изъяли медицинскую документацию из лечебного учреждения, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.