Защита потерпевших по делу Евсюкова просит пересмотреть вопрос компенсаций

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Новикова Ирина. Защита пострадавших в результате стрельбы экс-начальника ОВД "Царицыно" Дениса Евсюкова в московском супермаркете просит Верховный суд пересмотреть решения об отказе компенсировать им ущерб, сообщил РИА Новости их адвокат Игорь Трунов.

"Я подал заявление в Верховный суд РФ о пересмотре решений Нагатинского суда Москвы, который отказал в удовлетворении требований о возмещении материального и морального вреда. Я прошу президиум ВС РФ пересмотреть решения по искам к департаменту финансов Москвы, Федеральному казначейству и министерству финансов РФ о возмещении вреда здоровью, компенсации морального вреда потерпевшим", — сказал Трунов.

Защитник просит принять такое решение на основании постановления Европейского суда по правам человека, который присудил трем пострадавшим от стрельбы Евсюкова компенсацию в 36 тысяч евро. ЕСПЧ единогласно признал нарушение права заявителей на жизнь (статья 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод).

Евсюков в ночь на 27 апреля 2009 года устроил стрельбу в супермаркете "Остров". Два человека погибли, более 20 были признаны потерпевшими. Мосгорсуд приговорил его к пожизненному заключению.

Преступление вызвало большой общественный резонанс — своих постов лишились глава ГУВД Москвы Владимир Пронин и начальник УВД по ЮАО Виктор Агеев, а политики и правозащитники заговорили о необходимости реформы МВД. В 2011 году власти заявили о масштабной реформе органов внутренних дел, в рамках которой был принят закон "О полиции", предусматривающий переименование милиции в полицию, а также усиление общественного контроля над ним. Одним из ключевых пунктов реформы стала переаттестация личного состава, в результате были уволены многие сотрудники министерства.