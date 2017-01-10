Защита потерпевших по делу Евсюкова просит пересмотреть вопрос компенсаций

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Новикова Ирина. Защита пострадавших в результате стрельбы экс-начальника ОВД "Царицыно" Дениса Евсюкова в московском супермаркете просит Верховный суд пересмотреть решения об отказе компенсировать им ущерб, сообщил РИА Новости их адвокат Игорь Трунов.
Защитник просит принять такое решение на основании постановления Европейского суда по правам человека, который присудил трем пострадавшим от стрельбы Евсюкова компенсацию в 36 тысяч евро. ЕСПЧ единогласно признал нарушение права заявителей на жизнь (статья 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод).
Евсюков в ночь на 27 апреля 2009 года устроил стрельбу в супермаркете "Остров". Два человека погибли, более 20 были признаны потерпевшими. Мосгорсуд приговорил его к пожизненному заключению.
Преступление вызвало большой общественный резонанс — своих постов лишились глава ГУВД Москвы Владимир Пронин и начальник УВД по ЮАО Виктор Агеев, а политики и правозащитники заговорили о необходимости реформы МВД. В 2011 году власти заявили о масштабной реформе органов внутренних дел, в рамках которой был принят закон "О полиции", предусматривающий переименование милиции в полицию, а также усиление общественного контроля над ним. Одним из ключевых пунктов реформы стала переаттестация личного состава, в результате были уволены многие сотрудники министерства.