В ХМАО крупную стройкомпанию подозревают в уклонении от уплаты налогов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 янв — РИА Новости. Крупная строительная компания из Нефтеюганска (ХМАО) подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.
"В ходе расследования уголовного дела следствием будут приняты исчерпывающие меры к возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации", — добавили в следственном управлении.
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Компания специализируется на строительстве нефтепроводов, водоводов и других объектов газонефтедобывающей отрасли на территории Ханты-Мансийского автономного округа.