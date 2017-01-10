В ХМАО крупную стройкомпанию подозревают в уклонении от уплаты налогов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 янв — РИА Новости. Крупная строительная компания из Нефтеюганска (ХМАО) подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

"По версии следствия, в период с января 2012 по декабрь 2014 года руководство строительной организации ООО "Инкомстрой" уклонилось от уплаты налогов в особо крупном размере, причинив ущерб бюджету Российской Федерации на сумму свыше 17 миллионов 700 тысяч рублей", — заявили в ведомстве, отметив, что уголовное дело возбуждено по результатам налоговой и следственной проверки.

"В ходе расследования уголовного дела следствием будут приняты исчерпывающие меры к возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации", — добавили в следственном управлении.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Компания специализируется на строительстве нефтепроводов, водоводов и других объектов газонефтедобывающей отрасли на территории Ханты-Мансийского автономного округа.