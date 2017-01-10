Суд подтвердил законность приговора по делу экс-главы Минсельхоза Приамурья

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 янв — РИА Новости. Судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда оставила в силе приговор Благовещенского городского суда по уголовному делу в отношении экс-министра сельского хозяйства Приамурья Сергея Вологдина, признанного виновным в мошенничестве а также незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении боеприпасов, и приговоренного к пяти годам лишения свободы условно, сообщает Благовещенский городской суд.

В июне 2016 года Вологдин был признан виновным по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия). Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. 25 августа 2016 года судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда отменила приговор, но в дальнейшем президиум Амурского областного суда не согласился с этим решением и направил дело на новое апелляционное рассмотрение.

"При новом рассмотрении апелляционная инстанция не нашла оснований к пересмотру приговора, признав его законным и обоснованным", — сообщает Благовещенский городской суд.

В отношении экс-министра сельского хозяйства Амурской области было возбуждено три уголовных дела. В июне 2016 года Благовещенский городской суд признал Вологдина виновным в незаконном получении из бюджета более 1 миллиона рублей в виде социальной выплаты на строительство жилья. Вологдин был также признан виновным по статье 222 Уголовного кодекса (незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия), во время обыска в его жилье было изъято 11 боевых патронов. В отношении бывшего чиновника также было возбужденно уголовное дело по части 3 статьи 264 (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека): в октябре 2015 года Вологдин сбил пенсионерку, которая затем скончалась, это уголовное дело прекращено по примирению сторон.