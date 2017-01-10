В Финском заливе обнаружили объект, похожий на пропавшее рыболовецкое судно

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Спасатели обнаружили на дне Финского залива объект, похожий на пропавшее 4 января рыболовецкое судно, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что российское рыболовецкое судно Monni с экипажем в составе трех человек 4 января не вышло на связь в акватории Финского залива в Кингисеппском районе Ленинградской области. 3 января судно вышло на промысел на акваторию Финского залива в районе острова Мощный, однако на место стоянки в порт Усть-Луга не вернулось. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по этому факту, следственные органы возбудили уголовное дело.

"На шестой день поисковых работ на акватории Финского залива, во время обследования дна с помощью эхолотов спасателям МЧС России удалось обнаружить объект, похожий на пропавшее рыболовецкое судно. Обследования для идентификации обнаруженного объекта продолжатся с наступлением светлого времени суток", — говорится в сообщении.

В поисковой операции принимали участие 350 человек и 65 единиц техники. Поиски велись в трех направлениях: с воздуха, на воде и вдоль береговой линии. В общей сложности с учетом использования авиации МЧС России было обследовано около 1,5 тысячи квадратных километров акватории и береговой линии.