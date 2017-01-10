Суд арестовал секретаря руководителя администрации главы Хакасии

КРАСНОЯРСК, 10 янв — РИА Новости. Суд арестовал по обвинению в пособничестве женщину, которая является секретарем руководителя администрации главы Хакасии Владимира Бызова, обвиняемого в получении многомиллионной взятки, сообщает хакасское СУ СК.

По версии СК, Бызов действовал в составе организованной преступной группы, похитившей из бюджета 195 миллионов рублей при закупках медицинского оборудования и лекарств.

"В рамках уголовного дела задержана 26-летняя секретарь руководителя администрации главы республики Хакасия – председателя правительства республики… Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, частью 4 статьи 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере с использованием служебного положения). По ходатайству следствия в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — информирует СК.

Ранее сообщалось, что дело возбуждено в отношении восьми членов организованной преступной группы, состоящей из чиновника администрации главы республики, трех сотрудников межведомственного центра организации закупок и четырех директоров подконтрольных им коммерческих организаций. Должностные лица подозреваются в совершении мошенничества организованной группой в особо крупном размере с использованием служебного положения.

По данным СК, Бызов обвиняется также в получении взятки в особо крупном размере.

Как заявляет следствие, с 1 декабря 2015 года по 27 декабря 2016 года в Абакане члены организованной преступной группы закупали по завышенным ценам медицинское оборудование, лекарственные препараты и расходные материалы для бюджетных учреждений здравоохранения Хакасии, похитив бюджетные средства более чем на 195 миллионов рублей. По версии СК, Бызов, являясь должностным лицом в Хакасии, получил взятку в особо крупном размере — более 17 миллионов рублей — за помощь в заключении государственных контрактов с коммерческими организациями, подконтрольными одному из директоров.