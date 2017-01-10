В Иркутской области после ДТП госпитализировали четыре человека

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Четыре человека госпитализированы после дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом в Иркутской области, сообщает во вторник главк МВД по региону.

Ведомство отмечает, что инцидент произошел в понедельник вечером на 109-м километре автодороги "Иркутск – Усть-Уда". По предварительным данным, 50-летний водитель на микроавтобусе Toyota Town Ace при обгоне грузовика не убедился в безопасности маневра и допустил лобовое столкновение с легковым автомобилем Toyota Allex.

"В результате ДТП четверо пассажиров микроавтобуса госпитализированы", — говорится в сообщении.

Добавляется, что оба водителя были в трезвом состоянии. Проводится доследственная проверка.