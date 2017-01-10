Под Новосибирском лобовое столкновение машин унесло жизни трех человек

НОВОСИБИРСК, 10 янв – РИА Новости. Три человека погибли и еще двое пострадали во вторник при лобовом столкновении "Жигулей" с автомобилем SsangYong в Новосибирской области, сообщает ГУМВД по региону.
В полиции отметили, что после сильнейшего удара от полученных травм на месте дорожно-транспортного происшествия скончались водитель и два пассажира ВАЗа. Водитель и пассажир иномарки получили травмы.
"На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции и оперативно-следственная группа полиции. Устанавливаются личности погибших в автокатастрофе и все обстоятельства случившегося", — добавили в ГУМВД.