Под Новосибирском лобовое столкновение машин унесло жизни трех человек

НОВОСИБИРСК, 10 янв – РИА Новости. Три человека погибли и еще двое пострадали во вторник при лобовом столкновении "Жигулей" с автомобилем SsangYong в Новосибирской области, сообщает ГУМВД по региону.

"Сегодня в 08.15 (04.15 мск) мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2107, следовал по автодороге К-17Р в сторону Новосибирска, и на 53 километре при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем SsangYong", — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что после сильнейшего удара от полученных травм на месте дорожно-транспортного происшествия скончались водитель и два пассажира ВАЗа. Водитель и пассажир иномарки получили травмы.

"На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции и оперативно-следственная группа полиции. Устанавливаются личности погибших в автокатастрофе и все обстоятельства случившегося", — добавили в ГУМВД.