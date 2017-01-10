В Приамурье эвакуировали с водохранилища шесть застрявших автомобилей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 янв — РИА Новости. Спасатели Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ) эвакуировали людей из застрявших машин на Зейском водохранилище в Амурской области; как сообщает пресс-служба центра, всего пришлось эвакуировать шесть автомобилей, в одном из которых находился ребенок.

Информация о том, что на Зейском водохранилище в 40 километрах от поселка Снежногорский в снегу застряли Lexus и "Жигули", поступила 9 января, на помощь выехала поисково-спасательная группа из города Зея, людей эвакуировали, помощь врачей находившимся в машинах не потребовалась.

Позже поступило сообщение, что в этом же снегу застряли четыре автомобиля, в которых находится восемь человек, в том числе ребенок. К эвакуации были привлечены спасатели, пожарные, оперативная группа Амурского центра ГЗ и ПБ из города Зея, сотрудники ГИМС и Зейского лесхоза.

"В 01.40 (19.40 мск) ребенок из застрявшей машины силами ПГС города Зея доставлен в ФАП поселка Снежногорский. Ребенку оказано медицинское обследование и организовано горячее питание. К утру ребенка доставили родственникам в город Зея",- сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

К 6.30 (00.30 мск) застрявшие автомобиля были взяты на буксир и доставлены к грузовику, все они транспортируются к поселку Снежногорский. С 08.00 (02.00 мск) служба ГИБДД, противопожарная служба, добровольная пожарная дружина и рыбинспекция организовали семь постов, запрещающих выезд на водохранилище. Амурский центр ГЗ и ПБ просит жителей Зейского района не выезжать на лед до нормализации метеобстановки.