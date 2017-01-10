Жители поселка на Камчатке неделю остаются без воды

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 янв – РИА Новости. Жители поселка Северные Коряки Елизовского района на Камчатке с 3 января остаются без холодной воды из-за промерзания водонапорной станции, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.

По данному факту надзорное ведомство проводит проверку, выясняет обстоятельства произошедшего и ищет виновных лиц.

"Установлено, что в частные дома, в которых проживает около 90 человек, холодная вода не подается с 3 января. Причина – промерзание водонапорной станции. Социально значимых объектов в Северных Коряках нет. Для жителей местная администрация организовала подвоз воды автотранспортом", — говорится в сообщении.

В соответствии с решением муниципальной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС с 9 января на территории села введен режим угрозы чрезвычайной ситуации.

Село Северные Коряки входит в состав Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края. Оно находится в 25 км к северо-западу от города Елизово. Численность населения – 160 человек.