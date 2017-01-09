Дело о пожаре в казанском ТЦ "Адмирал", унесшем 19 жизней, передали в суд

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Обвиняемые по делу о пожаре в казанском ТЦ "Адмирал", произошедшем весной 2015 года и унесшем 19 жизней, предстанут перед судом в Татарстане, заявила в понедельник и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по республике Татарстан завершено расследование уголовного дела… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", — сказала Петренко.

Пожар в одном из крупнейших ТЦ Казани возник днем 11 марта 2015 года и быстро распространился на площади 4 тысячи квадратных метров. Здание "Адмирала" выгорело практически полностью, впоследствии оно было разрушено. Потерпевшими признано 703 лица, из которых 19 человек погибли, 61 потерпевшему причинен физический вред, 618 потерпевшим причинен имущественный ущерб, 4 юридическим лицам причинен имущественный ущерб.

Всего к уголовной ответственности по делу о пожаре в ТЦ "Адмирал" привлекаются 12 человек. Из них четверо по решению суда арестованы, семеро находятся под домашним арестом, в отношении одного применена мера в виде обязательства о явке. В числе обвиняемых директор и два замдиректора ООО "Заря" (компания-арендатор сгоревшего здания ТЦ), гендиректор ЗАО "УК "АС Менеджмент" (компания-владелец здания), двое специалистов Госстройнадзора, начальник межрайонного отдела судебных приставов, бывшая пристав-исполнитель, рабочие, проводившие работы на кровле.

По данным следствия, причиной трагедии послужило то, что здание, не предназначенное для использования в качестве торгового центра, длительное время эксплуатировалось без соответствующего разрешения, с грубейшими нарушениями требований пожарной безопасности.