Под Архангельском водитель пойдет под суд после гибели семьи в ДТП

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Предполагаемый виновник ДТП на автотрассе "Холмогоры" в Архангельской области, в результате которого погибла семья из четырех человек, предстанет перед судом, сообщает региональная прокуратура в понедельник.

Установлено, что 8 января на 745-м километре автодороги М-8 "Холмогоры" водитель автомобиля Subaru Legacy Outback нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на движущийся в попутном направлении автомобиль Hyundai Solaris, который из-за удара вынесло на встречную полосу. В результате столкновения с грузовиком водитель и 3 пассажира легкового автомобиля погибли на месте, водитель и пассажир грузовика получили травмы.

Прокурор Вельского района Архангельской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя Subaru, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

"Уголовное дело направлено в Вельский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу", — сообщает ведомство.