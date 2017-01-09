Алтайский омбудсмен посетит колонию, куда поместили Дадина

БАРНАУЛ, 9 янв — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин в феврале проведет встречу с осужденными исправительной колонии №5, куда был доставлен осужденный за неоднократное нарушении правил проведения митингов Ильдар Дадин, сообщил РИА Новости представитель аппарата омбудсмена.

Ранее правозащитник Лев Пономарев направил письмо ФСИН России, в котором просил сообщить о местонахождении Дадина. Как сообщал в декабре СПЧ, его перевели из колонии в Сегеже в другое исправительное учреждение "в целях обеспечения личной безопасности". В обращении правозащитника сообщалось, что родственники Дадина не имеют о нем никаких официальных сообщений уже месяц. В воскресенье адвокат Дадина Ксения Костромина сообщила, что его супруга Анастасия Зотова рассказал ей, что Дадина доставили в колонию №5 Алтайского края.

"Ильдар Дадин действительно находится в исправительной колонии №5 Алтайского края. Уполномоченный по правам человека в феврале планирует посетить ряд колоний региона, в том числе исправительную колонию №5, где готов провести личную встречу с осужденными, ответить на их вопросы", — сказал собеседник агентства.

Ранее супруга Дадина в соцсети Facebook сообщила, что ее мужа пытают в карельской колонии, избивают и даже угрожают убить. Она утверждала, что руководство колонии в курсе происходящего и участвует в издевательствах. О своих проверках в связи с этим заявили ФСИН, СК и аппарат омбудсмена в Карелии. Позже ФСИН сообщила, что гражданские врачи, прибывшие в карельскую колонию №7, не нашли следов побоев и издевательств на теле Дадина. Замглавы ФСИН сообщил журналистам, что в деле Дадина "поставлена точка".

Дадин был четыре раза задержан сотрудниками полиции за нарушение порядка проведения митинга, в последний раз — 5 декабря 2014 года. Он каждый раз привлекался к административной ответственности. Согласно российскому законодательству, такое неоднократное нарушение влечет за собой уголовное преследование. Максимальная санкция статьи УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы. Басманный суд Москвы приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, хотя прокурор просил два года колонии. Затем Мосгорсуд снизил срок наказания на полгода.