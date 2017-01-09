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Происшествия

Суд отклонил иски о возврате Минобороны зданий в Знаменском переулке Москвы

13:5409.01.2017
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Министерство обороны России. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы повторно отклонил иски о расторжении сделки, в результате которой одна из структур, входившая в подконтрольный российскому министерству обороны "Оборонсервис", продала земельный участок и три здания в центре Москвы компании "Ситиинжиниринг", следует из опубликованной резолютивной части решения суда.

Правосудие. Архивное фото
© Fotolia/ Corgarashu
Суд отменил сделку по продаже "Оборонсервисом" зданий в центре Москвы
По договору купли-продажи от 1 декабря 2011 года в собственность "Ситиинжиниринга" перешел участок в Знаменском переулке площадью 0,18 гектара и три здания на нем общей площадью более 900 квадратных метров. Продавцом по договору являлось ОАО "Окружной материальный склад (ОМС) Московского округа военно-воздушных сил и противовоздушной обороны".

В декабре 2014 года ОМС подал иск о признании сделки недействительной и истребовании из незаконного владения ответчика спорных зданий и участка. Весной 2015 года к делу в качестве соистца присоединился Московский городской военный прокурор, заявивший в интересах РФ в лице Минобороны требования о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности в виде двойной реституции.

Арбитраж Москвы в декабре 2015 года отклонил оба иска, посчитав, что истцами пропущен срок исковой давности и избран ненадлежащий способ защиты нарушенного права. В частности, как указал суд, возврат в случае реституции полученного по сделке имущества в собственность коммерческой структуры ОАО "ОМС" противоречит интересам РФ и Минобороны. Суд апелляционной инстанции подтвердил решение в части требований ОМС, но отменил его в отношении иска прокурора. Апелляция удовлетворила этот иск частично, признав сделку незаконной, но отказавшись применить последствия недействительности.

Кассационная инстанция — арбитражный суд Московского округа — в июне отменила оба судебных акта и направила дело на новое рассмотрение в арбитраж Москвы. Окружной суд указал, в частности, что первой инстанции следует выяснить, на что направлены требования военного прокурора, предъявленные в интересах РФ: на возврат имущества в собственность государства (виндикационный иск) или в собственность ОАО "ОМС" (в порядке применения последствий недействительности ничтожной сделки). Кроме того, окружной суд поручил выяснить результаты двух уголовных дел, связанных со спорным имуществом, и установить, входят ли здания в состав объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба Замятина — Третьякова, ХIХ век".

Бывшая глава департамента имущественных отношений министерства обороны РФ Евгения Васильева
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Минобороны РФ "продавало воздух", считает свидетель по делу Васильевой
"Для всестороннего, полного и объективного рассмотрения спора суду также необходимо установить движение денежных средства от продажи земельного участка и зданий, конечного получателя этих средств", — говорится в постановлении окружного суда.

Мотивы решения арбитражного суда Москвы, который 22 декабря повторно отклонил иски ОМС и военного прокурора, станут известны после опубликования полного текста судебного акта.

Уголовное дело "Оборонсервиса", ключевой фигуранткой которого являлась экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева, было возбуждено в 2012 году после раскрытия масштабной схемы хищений государственной собственности в Минобороны России и стоило должности министру Анатолию Сердюкову. Схема, по мнению следствия, заключалась в следующем: сообщники во главе с Васильевой через структуры "Оборонсервиса" и ряд частных фирм продавали по заниженным ценам объекты Минобороны, похитив таким образом около 3 миллиардов рублей. Продажи проводились в рамках масштабной реформы Минобороны, призванной избавить ведомство от ненужного имущества и лишних функций.

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