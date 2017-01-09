В Красногорске без тепла остаются 15 домов после аварии в котельной

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. В настоящий момент к подмосковном Красногорске 15 домов остаются без тепла после произошедшей накануне аварии на теплосетях, сообщила пресс-служба областного министерства ЖКХ со ссылкой на главу ведомства Евгения Хромушина.

Авария на котельной, которая произошла утром в воскресенье, стала уже второй за выходные. Первый сбой в работе котельной произошел в субботу, но в тот же день был ликвидирован.

"На текущий момент у нас осталось 15 домов без тепла – на утро было 26, сейчас 11 включили. И в течение следующих двух часов, думаю, мы все эти дома запустим", – сообщил Хромушин.

Сейчас в котельной Красногорского завода им. Зверева работают все три котла, теплом обеспечены все социальные объекты города, включая детсады и больницы.

"Больницу включили еще ночью. При этом в учреждении нет тяжелых больных. Поскольку не знали, как долго будут устранять ситуацию, было принято решение перевести их в другие места. Тем не менее, достаточно быстро провела ремонт системы отопления бригада Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы. Ремонтом отопления в больнице занималась теплосеть Красногорского района. Они же помогли на котельной Красногорского завода по запуску котлов, ремонту насосов", — отметил Хромушин.

По словам министра, аварию вызвал скачок давления газа на котельной, что привело к ее остановке.

"Сработала автоматика, котельная выключилась, после этого был еще гидроудар, связанный с резкой остановкой котельной. Когда газоводное устройство перезапустили – перезапустили котельную. По "обратке" была протечка, которую ликвидировали достаточно быстро, в принципе, ничего нештатного не было. Но при этом управляющая компания ООО "ДЭЗ" несанкционированно, не имея на то ни полномочий, ни команд оперативного штаба, спустила теплоноситель в домах. Если бы не сливали теплоноситель, то таких проблем не было бы – включили бы спокойно все дома, а сейчас приходится каждому дому отдельно их запускать", – добавил Хромушин.