Четверо жителей Северной Осетии пойдут под суд за пытку мужчины утюгом

ПЯТИГОРСК / МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Четверо жителей Северной Осетии, обвиняемые в убийстве местного жителя, которого они пытали утюгом, предстанут перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по республике.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении четверых местных жителей в возрасте от 26-и до 39-и лет… Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в релизе.

Отмечается, что в зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступлений по статьям "убийство, сопряженное с разбоем", "разбой, совершенный организованной группой", "незаконный оборот оружия и боеприпасов" и "незаконный оборот наркотических средств".

Ранее сообщалось, что, в ночь на 17 января 2016 года обвиняемые проникли в дом в селении Новый Батако, где находились хозяин дома с супругой. Используя утюг для пыток и угрожая пистолетом, нападавшие похитили золотые изделия на сумму 120 тысяч рублей и 55 тысяч рублей. Следователи уточняют, что для "преодоления сопротивления" со стороны хозяина домовладения нападавшие нанесли ему "множественные телесные повреждения, а также проникающее огнестрельное ранение области груди и левой голени", после чего скрылись. От полученных ранений мужчина скончался до приезда врачей, а женщина осталась жива, добавили в ведомстве.