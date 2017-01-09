В Кургане проводят проверку после смерти в колонии осужденного члена ИГ

ЧЕЛЯБИНСК, 9 янв — РИА Новости. Прокуратура Курганской области проводит проверку по факту смерти 7 января в лечебном учреждении УФСИН по региону осужденного, сообщила в понедельник прокуратура региона.
"Курганская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области проводит проверку по фату смерти 7 января осужденного в лечебном учреждении УФСИН России по Курганской области", — говорится в сообщении.
В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка полноте принимаемых мер при оказании медицинской помощи осужденному, в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняется в сообщении.
Осужденный скончался в палате интенсивной терапии Областной туберкулезной больницы, расположенной на территории колонии, признаков насильственной смерти осужденного не выявлено, добавляет пресс-служба.