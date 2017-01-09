В Кургане проводят проверку после смерти в колонии осужденного члена ИГ

ЧЕЛЯБИНСК, 9 янв — РИА Новости. Прокуратура Курганской области проводит проверку по факту смерти 7 января в лечебном учреждении УФСИН по региону осужденного, сообщила в понедельник прокуратура региона.

По сообщению местных СМИ, погибший — Руслан Сайфутдинов — был осужден за участие в военных действиях на территории другого государства на стороне запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ) и отбывал наказание в исправительной колонии №1 Кургана.

"Курганская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области проводит проверку по фату смерти 7 января осужденного в лечебном учреждении УФСИН России по Курганской области", — говорится в сообщении.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка полноте принимаемых мер при оказании медицинской помощи осужденному, в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняется в сообщении.

По данным УФСИН по Курганской области, осужденного Сайфутдинова перевели в лечебное исправительное учреждение в связи с тяжелым заболеванием, на протяжении всего периода нахождения в учреждении ему оказывалась медицинская помощь. "Кроме того, осужденного неоднократно вывозили на обследования в учреждения здравоохранения города Кургана", — уточняет пресс-служба УФСИН по региону.

Осужденный скончался в палате интенсивной терапии Областной туберкулезной больницы, расположенной на территории колонии, признаков насильственной смерти осужденного не выявлено, добавляет пресс-служба.