На Урале состоящий на учете у психиатра шестиклассник избил мать

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв — РИА Новости. В Екатеринбурге шестиклассник покалечил свою 50-летнюю мать, сообщает в понедельник СУ СК РФ по Свердловской области.

По информации следствия, женщина получила тупую травму живота и переломы ребер. По факту ведется доследственная проверка.

"Инцидент произошел 2 января в квартире дома по улице Таежной, где 13-летний подросток жестоко избил свою мать. После произошедшего пострадавшая женщина несколько дней находилась дома, никуда не сообщая о случившемся. 7 января, когда ее самочувствие ухудшилось, она сама обратилась за медицинской помощью, вызвав "скорую помощь", сотрудниками которой женщина и была впоследствии доставлена в больницу", — уточняет управление.

По данным СУСК, мальчика тоже отвезли в медучреждение. Известно, что он состоит на учете у психиатра.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что первичное разбирательство проводили сотрудники территориального ОВД, которые передали материалы о ЧП в СКР в связи с тем, что подозреваемый не является совершеннолетним.