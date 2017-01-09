В Красноярске авиадиспетчер получил условный срок за взяточничество

КРАСНОЯРСК, 9 янв — РИА Новости, Светлана Белькович. Суд в Красноярском крае признал виновным диспетчера по грузовым перевозкам аэропорта "Черемшанка" в получении взяток за отправление перегруженных самолетов и назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы и штрафу в 1 миллион рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

По данным суда и следователей, в период 2014–2015 годов диспетчер получал взятки от физических лиц и предпринимателей за отправку перегруженных самолетов в районы Крайнего Севера. В ноябре 2015 года при получении взятки в размере более 141 тысячи рублей за провоз груза с превышением нормативной загрузки воздушного судна на 1,8 тонны диспетчер был задержан сотрудниками полиции. Помимо провоза сверхнормативного груза на борту воздушного судна "фигурант по делу организовал перевозку двух пассажиров, в связи с чем их жизнь и здоровье были поставлены под угрозу".

В Западно-Сибирском СУСК на транспорте добавили, что при расследовании дела были выявлены и иные факты преступной деятельности осужденного.

"Так, в 2014-2015 годах он в обмен на денежное вознаграждение от представителей коммерческих организаций неоднократно давал указания своим подчиненным о занижении веса коммерческих грузов. Таким образом, в указанный период чартерными рейсами в Светлогорск и Ванавару фактически перевезен груз, на 3150 килограммов превышающий указанный в погрузочных документах. Общая сумма полученных диспетчером незаконным путем денежных средств составила 189 тысяч рублей", — сообщила официальный представитель СК на транспорте Яна Стрижова.

"Суд приговорил виновного к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 1 миллиона рублей", — сказала Горбунова.

По ее данным, уголовное дело рассмотрено в суде в особом порядке уголовного судопроизводства. Подсудимый полностью признал свою вину.