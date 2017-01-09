В Петербурге перенесли суд по делу бывшего бизнес-партнера Аршавина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв — РИА Новости. Выборгский районный суд Петербурга в понедельник формально начнет рассмотрение по существу дела о мошенничестве в сфере кредитования в отношении генерального директора компании "БалтАвтоТрейд" Петра Тиньгаева, бывшего бизнес-партнера футболиста Андрея Аршавина, однако слушание дела будет отложено на месяц из-за занятости адвоката в другом процессе, сообщил РИА Новости представитель суда.

По данным СК РФ, Тиньгаев в октябре 2008 года заключил с компанией BMW RUSSLAND TRADING договоры купли-продажи автомобилей и мотоциклов на общую сумму более 466 тысяч рублей, однако деньги в счет их оплаты не перечислил. Ущерб компании составил указанную сумму. Тиньгаев находится под домашним арестом до 13 июня 2017 года.

"Ради соблюдения процессуальных сроков судебное заседание было назначено на 9 января. Однако защитник заранее уведомил судью о том, что в этот день занят в другом процессе в другом суде. Поэтому формально суд сегодня выйдет в процесс и отложит заседание до 9 февраля", — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, в декабре 2011 года — мае 2012 года Тиньгаев, будучи соучредителем компании "Автодор Экспресс", предоставил в Колпинское отделение головного отделения по Санкт-Петербургу Северо-западного банка "Сбербанк России" ложный договор поручительства с футболистом Андреем Аршавиным. Таким образом он получил льготные условия кредитования, а именно сниженную процентную ставку 10,5% годовых. Ущерб кредитору составил не менее 6 миллионов рублей.

Ранее сообщалось (информация об этом содержится в банке данных Федеральной службы судебных приставов), что Выборгский районный суд Санкт-Петербурга постановил арестовать часть имущества Аршавина. Речь шла о взыскании долгов с сети автосалонов, принадлежащей бизнес-партнеру Аршавина Петру Тиньгаеву. По информации СМИ, в 2009 году Аршавин стал соучредителем компании и поручителем своего друга. Из опубликованных материалов суда следовало, что истцом по делу является Сбербанк, ответчиками — Аршавин и Тиньгаев.