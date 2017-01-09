Экс-директора кузбасской турфирмы будут судить за присвоение денег клиентов

КЕМЕРОВО, 9 янв — РИА Новости. Бывшего руководителя кемеровской туристической фирмы будут судить по обвинению в мошенничестве на 790 тысяч рублей, которые местные жители передали ей в качестве оплаты за путевки, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

По данным ведомства, девять кемеровчан заявили в полицию, что стали жертвами обмана. Все они приобрели путевки за границу в одной турфирме, однако отправиться в поездку так и не смогли. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по городу Кемерово провели проверку по этим заявлениям и установили, что деньги клиентов присвоила директор турфирмы.

"Обвиняемая заключала с кузбассовцами договоры об оказании туристических услуг, согласно которым должна была забронировать гостиницы и приобрести авиабилеты. Однако деньги, оплаченные за приобретение путевок, директор турфирмы похищала. Общая сумма ущерба составила около 790 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

В итоге уже бывшая глава турфирмы — 31-летняя кемеровчанка — стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве, которое направлено в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают до 6 лет лишения свободы.