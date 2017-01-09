Экс-директора кузбасской турфирмы будут судить за присвоение денег клиентов

КЕМЕРОВО, 9 янв — РИА Новости. Бывшего руководителя кемеровской туристической фирмы будут судить по обвинению в мошенничестве на 790 тысяч рублей, которые местные жители передали ей в качестве оплаты за путевки, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
"Обвиняемая заключала с кузбассовцами договоры об оказании туристических услуг, согласно которым должна была забронировать гостиницы и приобрести авиабилеты. Однако деньги, оплаченные за приобретение путевок, директор турфирмы похищала. Общая сумма ущерба составила около 790 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
В итоге уже бывшая глава турфирмы — 31-летняя кемеровчанка — стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве, которое направлено в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают до 6 лет лишения свободы.