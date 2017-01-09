В Кузбассе осудили мошенника, похищавшего деньги через "мобильный банк"

КЕМЕРОВО, 9 янв — РИА Новости. Суд в Новокузнецке признал телефонного мошенника виновным в совершении 10 преступлений в отношении жителей разных регионов, продававших мебель и животных на популярном сайте объявлений, сообщает пресс-служба главка МВД по Кемеровской области.

Сотрудники уголовного розыска кузбасской полиции задержали ранее судимого 29-летнего жителя поселка Темиртау Таштагольского района в ходе работы по заявлениям о мошенничестве, поступившим от жителей Новокузнецка, Краснодара и Череповца.

"Все они стали жертвой преступника после того, как на популярном сайте разместили объявления о продаже мебели или животных. Мошенник звонил своим жертвам, предлагая купить их товар, говорил, что готов перечислить деньги на банковскую карту. Для этого аферист убеждал их подключить его номер телефона к их "мобильному банку". Таким образом злоумышленник получал доступ ко всем банковским счетам потерпевших и сразу же похищал все деньги", — говорится в сообщении.

Полицейские вычислили и поймали афериста в Новокузнецке, где он проживал на съемной квартире. В ходе следствия установили его причастность к совершению 10 преступлений, общая сумма причиненного им ущерба составила около 380 тысяч рублей. По ходатайству следователя подозреваемый находился в СИЗО до вынесения приговора.

Новокузнецкий суд признал мошенника виновным по всем эпизодам и приговорил его к 5 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, по решению суда осужденный должен возместить потерпевшим сумму причиненного материального ущерба. Как уточнили в ГУМВД, приговор вступил в силу.