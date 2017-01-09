В Кызыле изъяли более двух тысяч литров некачественного алкоголя

КРАСНОЯРСК, 9 янв — РИА Новости. Полиция в новогодние праздники изъяла в столице Тувы Кызыле более 2 тысяч литров спиртосодержащих напитков и зафиксировала более 50 нарушений торговли алкоголем, сообщила мэрия Кызыла.
По данным властей, проверялись магазины и киоски, где продают алкогольные напитки в нарушение требований закона, а также бары, расположенные в многоквартирных жилых домах.
Масштабные проверки, в том числе предприятий, реализующих алкоголь, участились в России после случая массового отравления людей в Иркутской области косметическим средством "Боярышник", содержащим метиловый спирт. На 30 декабря от отравлений метиловым спиртом в регионе пострадали 123 человека, погибли 76 человек. По данному факту СК РФ заведено уголовное дело, ведется расследование.