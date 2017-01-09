В Кызыле изъяли более двух тысяч литров некачественного алкоголя

КРАСНОЯРСК, 9 янв — РИА Новости. Полиция в новогодние праздники изъяла в столице Тувы Кызыле более 2 тысяч литров спиртосодержащих напитков и зафиксировала более 50 нарушений торговли алкоголем, сообщила мэрия Кызыла.

"По сводкам… МВД… Кызыла, в период между 1 и 8 января 2017 года в городе зафиксирован 51 случай нарушения торговли алкогольной продукции, изъято 2062 литра спиртосодержащих напитков, в том числе "самогона". Рейды в этом году начались первого января и проводились ежедневно", — говорится в сообщении.

По данным властей, проверялись магазины и киоски, где продают алкогольные напитки в нарушение требований закона, а также бары, расположенные в многоквартирных жилых домах.

"Бары и магазины, расположенные на первых этажах многоквартирных домов, судя по многочисленным жалобам горожан, – большая проблема в Кызыле. Благодаря "шаговой" доступности, такие заведения способствуют распространению алкоголизма, развитию "пьяной" преступности в городе, о чем свидетельствуют и полицейские сводки", — отмечают городские власти.

Масштабные проверки, в том числе предприятий, реализующих алкоголь, участились в России после случая массового отравления людей в Иркутской области косметическим средством "Боярышник", содержащим метиловый спирт. На 30 декабря от отравлений метиловым спиртом в регионе пострадали 123 человека, погибли 76 человек. По данному факту СК РФ заведено уголовное дело, ведется расследование.