В ДТП в Кузбассе погиб человек, шесть человек получили травмы

КЕМЕРОВО, 9 янв — РИА Новости. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Кемеровском районе, в результате которого погибла девушка и еще шесть человек получили травмы, сообщает в понедельник пресс-служба регионального главка МВД.

По данным ведомства, авария произошла в воскресенье на 18-м километре автодороги "Кемерово — Яшкино — Тайга".

"Предварительно установлено, что 24-летний водитель автомобиля Hyundai Accent не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Renault Logan. В результате ДТП погибла 27-летняя пассажирка автомобиля Hyundai, она скончалась в больнице", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным полицейского главка, травмы различной степени тяжести получили водители машин, а также три пассажира Hyundai и пассажирка Renault.

По факту автоаварии проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.

"При оформлении ДТП зафиксированы недостатки транспортно-эксплуатационного состояния дороги, связанные с неровным покрытием", — добавили в ГУМВД и призвали водителей к внимательности на дороге, соблюдению скоростного режима и дистанции.