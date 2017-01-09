В Челябинской области дело об убийстве вьетнамки направили в суд

ЧЕЛЯБИНСК, 9 янв – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух жителей Челябинской области, обвиняемых в убийстве гражданки Вьетнама, у которой похитили 28 тысяч долларов, сообщила в понедельник прокуратура региона.
"Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Рауфа Мамедова и Илгара Халилова. Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
В нем уточняется, что мужчины обвиняются в убийстве, разбое, похищении документов и легализации денежных средств.
Также родственник потерпевшей заявил гражданский иск о возмещении причиненного материального и морального вреда на 2 миллиона рублей, в обеспечение которого на имущество обвиняемых — два автомобиля "ВАЗ", квартиру, долю в квартире и земельный участок — наложен арест.