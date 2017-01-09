Четверо жителей ХМАО обвиняются в нападении на сотрудников полиции

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 янв — РИА Новости. Четверо жителей Кондинского района (ХМАО) обвиняются в применении насилия в отношении представителей власти в ходе массовой драки 1 января, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Алина Никифорова.

Инцидент произошел в поселке Междуреченский. Прибывшие на место конфликта сотрудники полиции получили серьезные травмы и были госпитализированы, а четверо самых активных участников потасовки были доставлены в следственный изолятор. Позже судом было принято решение об их заключении под стражу.

"Органами внутренних дел возбуждены и расследуются уголовные дела по факту драки, предшествовавшей совершению преступлений в отношении сотрудников полиции. Всего из числа участников драки были задержаны четверо лиц в возрасте от 18 до 22 лет. Все они жители Кондинского района, не имеющие постоянного источника дохода", — заявила представитель окружного следственного управления СКР. По словам собеседника агентства, молодым людям предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти).

В настоящее время двое пострадавших сотрудников полиции продолжают проходить лечение в больнице. Пытаясь разнять драку, один из них получил перелом обеих ног, второй был госпитализирован с серьезной травмой головы, повлекшей контузию глаз. Полицейские находятся в сознании.

Как отметила представитель следственного ведомства, сотрудникам правоохранительных органов в ходе конфликта пришлось прибегнуть к огнестрельному оружию. Полицейские произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух и один выстрел в область ног молодого человека, который оказывал наиболее активное сопротивление.

По данному уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.