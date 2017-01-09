В Кузбассе в результате ДТП погибли три человека

КЕМЕРОВО, 9 янв — РИА Новости. Кузбасские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого погибли три человека, в том числе два ребенка, и еще двое пострадали, сообщает пресс-служба главка МВД по Кемеровской области.

По данным ведомства, авария произошла в воскресенье днем на 179-м километре автодороги "Новосибирск-Иркутск" на территории Юргинского района Кемеровской области. По предварительной информации, водитель автомобиля "Лада-2114", двигаясь из Кемерово в сторону Новосибирска, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением, выехал по полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком Freightliner.

"В результате данного дорожно-транспортного происшествия погиб 36-летний водитель автомобиля "Лада" и два несовершеннолетних пассажира — девочки 4 и 7 лет. Кроме того, в больницу с травмами различной степени тяжести доставлены еще два пассажира легкового автомобиля — 34-летняя женщина и шестилетний мальчик", — говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего в рамках проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

"Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков и требования сотрудников ДПС", — добавили в ГУМВД.