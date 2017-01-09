Осужденный за растрату экс-министр Камчатки вышел на свободу досрочно

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 янв — РИА Новости. Экс-министр спорта Камчатского края Виктор Кравченко, осужденный за растрату бюджетных средств при закупке спортинвентаря, вышел на свободу досрочно, сообщает пресс-служба Камчатского краевого суда.

Бывший чиновник был осужден по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Его приговорили к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Суд также постановил взыскать с осужденного в пользу Камчатского края сумму причиненного материального ущерба в размере более 7 млн рублей. Кравченко был отправлен в колонию для отбывания наказания в декабре 2014 года.

"В конце октября 2016 года в Петропавловск-Камчатский городской суд поступило ходатайство защитника осужденного об условно-досрочном освобождении Кравченко от отбывания наказания, рассмотрев которое суд отказал в его удовлетворении. В апелляционных жалобах осужденный и его защитник просили суд отменить вынесенное постановление и удовлетворить заявленное ходатайство", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за время отбывания наказания Кравченко характеризовался исключительно положительно и согласно выводу администрации исправительной колонии не нуждается в полном отбывании срока. Кроме того, он полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и выплатил назначенный приговором суда штраф.

В итоге Камчатский краевой суд отменил постановление городского суда, удовлетворив тем ходатайство адвоката бывшего чиновника об его условно-досрочном освобождении.