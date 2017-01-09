В Приморье изъято свыше 188 литров "Боярышника" и других спиртовых средств

ВЛАДИВОСТОК, 9 янв – РИА Новости. Свыше 188 литров запрещенной спиртосодержащей продукции изъяли специалисты Роспотрбенадзора в Приморье за новогодние праздники, сообщает краевое управление ведомства.

Отмечается, что в Приморье проверки совместно с полицейскими края проводились с 30 декабря 2016 года по 8 января 2017 года на 245 предприятиях розничной торговли.

"Различные виды непищевой спиртосодержащей продукции (средство для дезинфекции с содержанием спирта 95% "Вита-Септ", "Спирт этиловый" — раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм с содержание этанола 95%, лосьон косметический "Боярышник" с содержанием спирта 75%, универсальное средство "Чистый–С", изделие косметическое жидкое с содержанием наноразмерных частиц серебра "Целебная сила природы", "Адбион-2" и т.п.) в количестве 1749 штук общим объемом более 188 литров изъяты из незаконного оборота, к продавцам будут применены предусмотренные законодательством санкции", — говорится в сообщении

Также специалисты обнаружили продажу парфюмерно-косметической продукции типа лосьонов для лица, одеколонов во флаконах по 50-100 миллилитров с содержанием спирта 25-60% без товаросопроводительной документации. Продажа приостановлена, к продавцам также применят санкции.

Кроме того, в ряде магазинов продавали алкоголь без лицензии, более 423 литров такой продукции арестовано полицейскими.

Масштабные проверки, в том числе предприятий, реализующих алкоголь, участились в России после случая массового отравления людей в Иркутской области косметическим средством "Боярышник", содержащим метиловый спирт. На 30 декабря от отравлений метиловым спиртом в регионе пострадали 123 человека, погибли 76 человек. В стационарах находится восемь человек. По данному факту СК РФ заведено уголовное дело, ведется расследование.