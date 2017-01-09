В Приморье изъято свыше 188 литров "Боярышника" и других спиртовых средств

ВЛАДИВОСТОК, 9 янв – РИА Новости. Свыше 188 литров запрещенной спиртосодержащей продукции изъяли специалисты Роспотрбенадзора в Приморье за новогодние праздники, сообщает краевое управление ведомства.
"Различные виды непищевой спиртосодержащей продукции (средство для дезинфекции с содержанием спирта 95% "Вита-Септ", "Спирт этиловый" — раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм с содержание этанола 95%, лосьон косметический "Боярышник" с содержанием спирта 75%, универсальное средство "Чистый–С", изделие косметическое жидкое с содержанием наноразмерных частиц серебра "Целебная сила природы", "Адбион-2" и т.п.) в количестве 1749 штук общим объемом более 188 литров изъяты из незаконного оборота, к продавцам будут применены предусмотренные законодательством санкции", — говорится в сообщении
Кроме того, в ряде магазинов продавали алкоголь без лицензии, более 423 литров такой продукции арестовано полицейскими.