В Приморье перекрыли канал поставки героина из Средней Азии

ВЛАДИВОСТОК, 9 янв – РИА Новости. В Приморье перекрыли канал поставки героина из Средней Азии, сообщает краевое УМВД.

По данным ведомства, к сбыту наркотиков причастны уроженцы Средней Азии — семейная пара из поселка Екатериновка и два жителя Находки.

"По местам жительства подозреваемых полицейские изъяли наркотики, банковские карты, мобильные телефоны, весы для взвешивания, денежные средства в сумме свыше 100 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что изъятые наркотики являются героином.

Возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков в значительном размере. Все подозреваемые арестованы, им грозит до пятнадцати лет лишения свободы.