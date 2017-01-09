Число пострадавших в результате пожара в Одинцово возросло до 11 человек

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Число пострадавших в результате пожара в Одинцово возросло до 11: госпитализированы шесть детей и пять взрослых, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

Пожар произошел в воскресенье вечером в квартире пятиэтажного дома. В 00.08 пожар был полностью ликвидирован. Ранее сообщалось о шести пострадавших детях. Их госпитализировали в подозрением на отравление угарным газом.

"В результате пожара пострадали шесть детей и пять взрослых", — сообщил собеседник агентства.