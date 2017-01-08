В Одинцове при пожаре пострадали шесть детей

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Шесть человек доставлены в больницу с подозрением на отравление угарным газом в результате пожара в пятиэтажке в подмосковном Одинцово, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

Пожар произошел в воскресенье вечером в пятиэтажном доме. Огнем была охвачена квартира, он распространился на балкон соседней квартиры. Эвакуировано 10 человек. В 22.15 пожар был потушен.

"Шесть человек пострадали. С подозрением на отравление угарным газом они госпитализированы", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель ЦРЦ МЧС РФ, все шесть пострадавших — дети.