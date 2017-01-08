Пожар в торговом центре в Орле локализован

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Пожар в торговом центре "Атолл" в Орле на площади порядка 200 квадратных метров удалось локализовать, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

Ранее в воскресенье сообщалось, что пожарные тушат возгорание в торговом центре в Орле на улице Октябрьская. Очаг возгорания, по данным МЧС, находится на третьем этаже, из здания эвакуировано порядке 150 человек. Как отмечали в ведомстве, торговый центр размещается в здании бывшего завода.

"Возгорание локализовано. Основному корпусу торгового центра ничего не угрожает", — сказал собеседник агентства.

По его словам, территория торгового центра оцеплена сотрудниками полиции, на месте дежурят бригады "скорой помощи", эксперты приступят к расследованию причин пожара после полной ликвидации возгорания.

По данным МЧС РФ, борьбу с огнем ведут 33 сотрудника ведомства и 11 единиц техники.