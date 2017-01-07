Число жертв пожара на северо-востоке Москвы увеличилось до трех

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели троих человек при пожаре в административном здании на северо-востоке столицы, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Москве.

Возгорание произошло на площади 700 квадратных метров по адресу Ярославское шоссе, дом 55, корпус 1. Пострадали 9 человек, СК сообщал о гибели 40-летнего мужчины. Позже источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что число погибших увеличилось до трех.

Дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".

Следствие рассматривает различные версии возгорания, среди которых бытовая, техническая.