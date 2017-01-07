Ростовчанина подозревают в организации наркопритона у себя дома

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 янв – РИА Новости, Иван Капустин. Жителя Ростовской области подозревают в организации наркопритона в своем доме, сообщили РИА Новости в областном управлении МВД.

"Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков установили, что 41-летний житель Матвеево-Курганского района организовал притон для изготовления и употребления наркотических средств в принадлежащем ему домовладении", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что в ходе проведенных мероприятий полицейские изъяли синтетические наркотики, известные как "соль", а также установили возможных посетителей наркопритона.

"Сотрудники полиции выяснили, что предполагаемый организатор ликвидированного наркопритона ранее уже был судим за незаконное хранение наркотических средств, а также за совершение кражи и грабежа. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 232 УК РФ "Организация либо содержание притонов … для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" и ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконное хранение наркотических средств", — уточнили в МВД.

Подозреваемому грозит в общей сложности до 7 лет лишения свободы.