В Салехарде сгорели четыре квартиры в многоквартирном доме

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 янв — РИА Новости. Пожар в ночь на 7 января повредил многоквартирный дом в Салехарде (ЯНАО), уничтожив четыре квартиры, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Огнем поврежден дом на площади 150 квадратных метров — четыре квартиры из 20. В результате пожара погибших и пострадавших нет", — отметили в ведомстве. Ликвидация огня была завершена в 5 часов утра по местному времени (03:00 мск).

К тушению пожара привлекались 47 человек личного состава и 10 единиц спецтехники МЧС. Причина пожара, виновные лица и ущерб от огня на данный момент устанавливаются. "В общей сложности из горящего дома были эвакуированы 48 человек, 39 из них разъехались на личном автотранспорте по родственникам и знакомым", — добавили в управлении.

Как рассказали РИА Новости в ведомстве, на утро субботы, 7 января, в муниципальном образовании запланировано заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, в ходе которого будет решаться вопрос о расселении жильцов поврежденных квартир и восстановительных работах в доме. На данный момент подготовлен манёвренный фонд для дальнейшего временного размещения указанных жильцов в одной из гостиниц Салехарда.