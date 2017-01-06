Бастрыкин потребовал наказать мужчин, сопротивлявшихся полиции в Петербурге

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил привлечь к уголовной ответственности мужчин, оказавших сопротивление полицейским в Санкт-Петербурге, сообщила в пятницу и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"По указанию Председателя СК России Александра Бастрыкина Главным следственным управлением по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилие в отношении представителя власти) в отношении лиц, не подчинявшихся законным требованиям полицейских и оказавших сопротивление представителям власти", — сказала она.

Петренко отметила, что 30 декабря несколько мужчин в Выборгском районе Санкт-Петербурга около станции метро "Лесная" грубо нарушали общественный порядок и были остановлены сотрудниками полиции. Один из нарушителей пытался завладеть табельным оружием полицейского. Сотрудник полиции выстрелил в руку нападавшего, предварительно он сделал предупредительный выстрел в воздух.

В настоящее время все нарушители доставлены в следственный отдел. Следователями устанавливается роль каждого из них в совершенном преступлении. В ближайшее время по результатам допросов и иных следственных действий будет решен вопрос о задержании фигурантов.