В НАО начали проверку после отравления воспитанников школы-интерната

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Проверка проводится по факту отравления воспитанников интерната в Ненецком автономном округе (НАО), сообщает в пятницу СУСК по Архангельской области и НАО.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что пищевое отравление выявлено у 11 воспитанников школы-интерната в НАО, их планируется эвакуировать вертолетом в Нарьян-Мар. По его словам, это произошло в населенном пункте Каратайка Заполярного района.

"Сегодня в правоохранительные органы поступила информация о выявлении симптомов пищевого отравления у 11 воспитанников (в возрасте 7- 13 лет) школы-интерната в поселке Каратайка Ненецкого автономного округа. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.