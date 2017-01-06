Источник: в ненецкой школе-интернате отравились 11 воспитанников

МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Пищевое отравление выявлено у 11 воспитанников школы-интерната в Ненецком автономном округе, их планируется эвакуировать вертолетом в Нарьян-Мар, сообщил в пятницу РИА Новости источник в экстренных службах региона.

По его словам, это произошло в населенном пункте Каратайка Заполярного района Ненецкого автономного округа.

"С признаками пищевого отравления (повышение температуры, рвота, диарея, диагноз уточняется) за медицинской помощью обратились 11 детей – воспитанники школы-интерната (7 — 13 лет), находятся под наблюдением фельдшера", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что вертолетом Ми-8 Нарьян-Марского авиаотряда с врачами-инфекционистами на борту "запланировано проведение санитарно-авиационной эвакуации детей в ГБУЗ "Ненецкая окружная больница" города Нарьян-Мара".