В Пензе сотрудники полиции изъяли более 5 килограммов "синтетики"

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Более 5 килограммов "синтетики" было изъято из незаконного оборота сотрудниками полиции в Пензе, сообщается на сайте регионального УМВД в пятницу.
"Из незаконного оборота оперативниками изъято более 5,5 килограммов наркотиков синтетического происхождения, предназначавшихся для распространения на территории Пензенской области", — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые в настоящее время находятся под стражей. Им грозит до 20 лет лишения свободы, отмечается в сообщении.