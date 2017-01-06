В Пензе сотрудники полиции изъяли более 5 килограммов "синтетики"

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Более 5 килограммов "синтетики" было изъято из незаконного оборота сотрудниками полиции в Пензе, сообщается на сайте регионального УМВД в пятницу.

Отмечается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена съемная квартира, где полицейские задержали наркокурьера. Также были задержаны еще четыре участника преступной группировки.

"Из незаконного оборота оперативниками изъято более 5,5 килограммов наркотиков синтетического происхождения, предназначавшихся для распространения на территории Пензенской области", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые в настоящее время находятся под стражей. Им грозит до 20 лет лишения свободы, отмечается в сообщении.