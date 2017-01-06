В Костромской области загорелся многоквартирный дом

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Деревянное здание общежития загорелось в городе Чухлома Костромской области, эвакуированы более 20 человек, в том числе пять детей, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Горит восьмиквартирное двухэтажное деревянное здание общежития, всего эвакуирован 21 человек, в том числе пять детей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пожарным удалось локализовать возгорание на площади 150 квадратных метров, обстоятельства пожара выясняются.

В свою очередь в ГУМЧС по региону сообщили, что горел обычный жилой дом.

"Поступило сообщение о возгорании жилого дома в городе Чухлома, на улице Свердлова. На месте возгорания работают 19 человек личного состава от МЧС России по Костромской области, шесть единиц техники. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

В ГУМЧС уточнили, что пожар был локализован в 6.55, а ликвидация открытого горения произошла в 10.00.