Двое выживших после застолья в Красноярске рассказали подробности трагедии

КРАСНОЯРСК, 6 янв — РИА Новости. Двое гостей застолья в Красноярске, которое закончилось гибелью четырех человек, рассказали, о том, почему они не отравились алкоголем.

Они отметили, что употребляли только водку, в отличие от погибших, которые перед отравлением пили алкогольный коктейль "Тайм аут". Об этом сообщает телеканал ТВК со ссылкой на Следственный комитет по Красноярскому краю.

Накануне вечером в одном из общежитий города были найдены тела четырех человек: 32-летнего хозяина комнаты, двух его сестер 22 и 23 лет и 38-летней женщины. По предварительным данным, они отравились, коктейлем. Спиртосодержащая жидкость сейчас направлена на экспертизу. Возбуждено уголовное дело.

Позднее СК выдвинул новую версию, согласно которой они умерли не из-за коктейля "Тайм аут", а из-за наркотиков.