Минюст обжаловал решение ЕСПЧ о компенсации фигуранту "болотного дела"

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Новикова. Минюст РФ обжаловал решение Европейского суда по правам человека о присуждении 12,5 тысячи евро компенсации фигуранту "болотного дела" Ярославу Белоусову, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Аграновский.

Ранее адвокат Белоусова Дмитрий Аграновский сообщил РИА Новости, что ЕСПЧ присудил его подзащитному компенсацию, признав, что в деле были допущены нарушения четырех статей Европейской конвенции по правам человека: отсутствовало справедливое судебное разбирательство, обвиняемому неправомерно продлевали арест, а также было нарушено его право на свободу собрания. В то же время, по словам защитника, суд не нашел нарушений по статье, гарантирующей право на выражение собственного мнения.

"Россия оспорила в большую палату ЕСПЧ решение по Ярославу Белоусову", — сказал защитник.

В октябре суд посчитал, что в отношении Белоусова было нарушено право на справедливое судебное разбирательство, обвиняемому неправомерно продлевали арест, а также было нарушено его право на свободу собрания.

Согласованное с властями шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади в Москве в мае 2012 года вылились в беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны. Организаторы беспорядков — Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев получили по 4,5 года колонии. Рядовые участники беспорядков осуждены на сроки от условного до четырех лет колонии, несколько фигурантов были амнистированы. Белоусов получил два года и три месяца колонии.