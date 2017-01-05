Минюст обжаловал решение ЕСПЧ о компенсации фигуранту "болотного дела"

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Новикова. Минюст РФ обжаловал решение Европейского суда по правам человека о присуждении 12,5 тысячи евро компенсации фигуранту "болотного дела" Ярославу Белоусову, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Аграновский.
"Россия оспорила в большую палату ЕСПЧ решение по Ярославу Белоусову", — сказал защитник.
Согласованное с властями шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади в Москве в мае 2012 года вылились в беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны. Организаторы беспорядков — Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев получили по 4,5 года колонии. Рядовые участники беспорядков осуждены на сроки от условного до четырех лет колонии, несколько фигурантов были амнистированы. Белоусов получил два года и три месяца колонии.