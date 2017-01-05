Суд проверит законность взыскания с Гинера более ста миллионов долларов

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Мосгорсуд проверит законность взыскания с президента московского футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера более 100 миллионов долларов в пользу Альфа-банка, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Апелляционные жалобы Гинера на постановления Мещанского суда Москвы, которыми его обязали выплатить в общей сложности более 100 миллионов долларов, Мосгорсуд рассмотрит 12, 16 и 24 января", — сказал собеседник агентства.

По его словам, не исключено, что стороны придут к мировому соглашению.

Согласно материалам дела, Гинер выступал поручителем по кредиту одной из столичных компаний на 104 миллиона долларов. Заемщик не исполнял условия договора, в связи с чем банк обратился с иском в суд. В частности, к 25 мая 2015 года компания должна была выплатить 2 миллиона долларов.

Альфа-банк также спорит с компаниями, связанными с Гинером, в Арбитражном суде Москвы: банк требует взыскать с ответчиков 91,6 миллиона долларов. Заседание по делу запланировано на 6 февраля, но на предыдущих слушаниях ответчики заявили, что стороны близки к разрешению спора миром.

Альфа-банк в мае 2016 года потребовал погасить задолженность по кредитному договору, заключенному 27 марта 2013 года с ООО "Элекс-полюс кар". По данным ЕГРЮЛ, Гинеру принадлежит 25% в этой компании. Другие участники этого общества — ООО "Чудовский фарфор" (27,75%) и ООО "Старт-Авиацентр" (25%), выступившие поручителями заемщика, — привлечены к делу в качестве соответчиков.

Истец пояснил, что заемщик в мае 2015 года не исполнил обязательство по уплате комиссии в размере более 2 миллионов долларов за пролонгацию кредита, после чего банк направил ему требование о досрочном погашении кредита, а затем обратился в суд.

Представитель "Элекс-полюс кар" же сообщил, что иски по данному кредитному договору были предъявлены банком и в суд общей юрисдикции к другим поручителям по кредиту — частным лицам, в том числе Гинеру, и требования банка удовлетворили, но решения обжалованы ответчиками.

По его словам, стороны достигли устной договоренности о заключении мирового соглашения, ожидается, что они будут заключены в рамках рассмотрения Мосгорсудом апелляционных жалоб. Представитель Альфа-банка подтвердил такую договоренность.