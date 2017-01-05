На Урале задержали подозреваемого в убийстве четырех человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 янв – РИА Новости. Мужчину, подозреваемого в убийстве четырех человек, задержали в Свердловской области, сообщил в четверг РИА Новости руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.
"Его объявили в розыск, а фотографию направили дежурившим нарядам. 4 января 2017 года он был арестован сыщиками на территории Березовского", — сказал Горелых.
По информации СУ СК РФ по Свердловской области, по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц". Задержанному предъявили обвинение. Гражданину грозит пожизненное лишение свободы.