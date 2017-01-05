В Башкирии подросток погиб, пытаясь устроить огненное шоу с баллончиком

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Двенадцатилетний подросток погиб после попытки устроить огненное шоу при помощи газового баллончика в подсобном помещении магазина Башкирии, по данному факту начата проверка, сообщается в четверг на сайте регионального СУСК.

"Днем 4 января в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти в больнице в Уфимском районе малолетнего ребенка. По данному факту… проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что в среду двое двенадцатилетних мальчиков купили в магазине в селе Михайловка три баллончика с бытовым газом и стали баловаться с ними в подсобном помещении магазина. Один из них набрал в рот газ и хотел устроить огненное шоу, но потерял сознание. Ребенок был обнаружен взрослыми и госпитализирован.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, баллончики изъяты, назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти ребенка.