В Калужской области три района остались без электроснабжения из-за непогоды

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Аварийно-восстановительные бригады задействованы в устранении аварий в трех районах Калужской области, где в четверг из-за непогоды без электроснабжения остались более 40 населенных пунктов, сообщается на сайте регионального ГУМЧС.

"Пятого января по состоянию на 09.30 в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений по территории Центрального региона произошел ряд происшествий, связанных с нарушением электроснабжения в Калужской области. В результате короткого замыкания на ВЛ-10 произошло отключение электроснабжения на территории Жуковского, Кировского и Износковского районов", — говорится в сообщении.

Всего в трех районах, по данным ГУМЧС, без электроснабжения остался 41 населенный пункт. При этом отмечается, что социально-значимых объектов в зонах отключения нет.

Сообщается, что аварийно-спасательные работы планируется завершить до 17.00 четверга.