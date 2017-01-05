Авиакомпания решит судьбу самолета, выехавшего за ВПП в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 5 янв — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот", которой принадлежит самолет, совершивший аварийную посадку и выехавший за пределы взлетно-посадочной полосы, будет решать, как поступить с воздушным судном, сообщила РИА Новости представитель калининградского аэропорта Наталья Грицун.

В ночь на среду в калининградском аэропорту "Храброво" в 23.55 мск самолет "Аэрофлота" Airbus A-320 рейса Москва — Калининград выкатился при посадке на пять метров за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 167 пассажиров и пятеро членов экипажа. Из-за происшествия у самолета подломилась передняя стойка шасси. Людей пришлось эвакуировать с помощью надувных аварийных трапов.

Airbus попал в яму, необходимой спецтехники, чтобы вытащить борт с грунта, у аэропорта не нашлось, самолет удалось убрать со взлетно-посадочной полосы только этой ночью. Около 20.30 мск в среду военные тягачи Балтфлота приступили к эвакуации поврежденного воздушного судна, из-за которого аэропорт был закрыт.

"Следствие еще продолжается, пока оно не завершится, самолет будет находиться на стоянке, решать судьбу воздушного судна предстоит авиакомпании", — сказала представитель аэропорта.

Первый после простоя рейс калининградский аэропорт принял в 7.22 (8.22 мск). За полтора часа работы в аэропорту приземлились более 15 самолетов, все приземляются с опозданием в среднем на 15-30 минут. К вылету готовятся четыре самолета в Москву, пока не вылетел ни один.

Из-за ЧП из Калининграда не смогли улететь более полутора тысяч человек. Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".