В Югре троих полицейских подозревают в применении насилия к задержанным

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 янв — РИА Новости. Трое сотрудников отдела МВД по городу Пыть-Ях (ХМАО) подозреваются в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ.

В отношении них возбуждено два уголовных дела, двое полицейских задержаны, решается вопрос об их заключении под стражу, отмечается в сообщении.

"В ходе предварительного следствия установлено, что 22 декабря 2016 года оперативный дежурный, помощник оперативного дежурного дежурной части отдела МВД России по городу Пыть-Ях, а также и.о. начальника отдела уголовного розыска указанного отдела, находясь при исполнении своих должностных обязанностей в помещении дежурной части, применили в отношении административно-задержанного мужчины физическое насилие и спецсредства – наручники", — сообщили в следственном управлении.

По данным пресс-службы, в тот же день указанные сотрудники дежурной части при отсутствии законных оснований поместили другого мужчину в камеру для административно-задержанных лиц и также применили к нему наручники. Через некоторое время мужчина был отпущен домой, при этом полицейскими было решено не составлять протокол о совершении им административного правонарушения, заявили в ведомстве.

В данный момент ведется расследование. Ранее следователями были изъяты для изучения записи с камер видеонаблюдения, а также необходимая служебная и иная документация. Потерпевшие, а также свидетели и подозреваемые уже допрошены.

В настоящее время двое сотрудников отдела МВД задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по ХМАО – Югре, по данному факту назначено проведение служебной проверки. В случае установления вины данные сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.